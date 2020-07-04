سقوط صاروخ في الجوف واسقاط طائرة بمأرب

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أعلنت قوات الجيش الوطني اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميلشيات الحوثي الانقلابية في صرواح غرب محافظة مأرب، (شرقي اليمن).
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في تغريدة بحسابة على تويتر إن "القوات الحكومية أسقطت الطائرة المسيرة في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب".
وأضاف: أن "الطائرة الحوثية كان الهدف منها استطلاع مواقع قوات الجيش "، ولم يتحدث عن بقية التفاصيل.
وأمس الجمعة أعلنت قوات التحالف العربي إسقاط 4 طائرات حوثية مسيرة انطلقت من اليمن تجاه السعودية.
*سقوط صاروخ
وفي الجوف سقط صاروخ أطلقته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في مساحة مفتوحة غربي محافظة المحافظة، شمالي شرق البلاد.
وذكر موقع الجيش اليمني إن مليشيا الحوثي أطلقت صاروخا من مواقع تمركزها خلف جبل حليف، بمديرية الغيل، وسقط إثر ذلك في منطقة الروض، الواقعة في مديرية الخلق.
وبحسب المصادر فإن الصاروخ لم ينفجر، وقامت المليشيا الحوثية بنقله، بعد قدوم عناصرها إلى المنطقة.