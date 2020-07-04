خبر سار.. وصول أكثر من 29 الف طن بترول و 27 الف طن من الديزل الى الحديدة

السبت 04 يوليو-تموز 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 280

أعلنت سلطات الحوثي، السبت، وصول 3 سفن محملة بمشتقات النفط إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها، غربي اليمن.

وقال يحيى شرف الدين، نائب رئيس مؤسسة مؤانئ البحر الأحمر (تتبع الحوثيين)، في تغريدة على "تويتر"، إن "الناقلة (سيوزيت) المحملة بـ 29 ألفا و134 طناً من البنزين وصلت إلى ميناء الحديدة".

كما أشار شرف الدين، إلى وصول الناقلة "سي هارت" التي تحمل 27 ألف طن من الديزل، بالإضافة إلى الناقلة "حافظ" المحملة بـ26 ألفا و953 طن من مادة المازوت.

والخميس، أعلنت الحكومة اليمنية، موافقتها على دخول 4 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، بناء على طلب المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

وتشهد محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين ازمة وقود خانقة.