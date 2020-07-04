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السعودية تسجل رقما كبيرا في اصابات كورونا وتحصي وفاة 56 خلال يوم

السبت 04 يوليو-تموز 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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سجلت السعودية، اليوم السبت، 4128 إصابة بفيروس كورونا و2642 حالات شفاء جديدة.

كما أحصت وزارة الصحة السعودية 56 وفاة جديدة بسبب كورونا.

وضاعفت وزارة الصحة السعودية خلال الأربعة أشهر الماضية، عدد الفحوصات لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في المملكة. وكان عدد الفحوصات اليومية بمختلف القطاعات ما يقارب 1000 فحص يومياً، فيما وصل في الوقت الراهن إلى 45 ألف فحص يومياً.

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