السعودية تسجل رقما كبيرا في اصابات كورونا وتحصي وفاة 56 خلال يوم ضغوطات كبيرة على هادي لشرعنة انقلاب الانتقالي والتنازل عن عدن رسميا رئيس كازاخستان يتعهد بالمزيد من التنمية والديمقراطية ويتحدث عن 12 شهرا مليئة بالصعوبات أدوات الامارات تتحرك لتفجير الوضع في تعز وقيادي ناصري يعترف ويحشر اسم الاصلاح رفض واسع لمساعي تنصيب معين رئيسا للحكومة القادمة وضغوطات لمنح الانتقالي أهم منصبين لماذا أشادت توكل كرمان برئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد الضالع..قتلى وجرحى لمليشيات الحوثي في حجر وكمين محكم في مريس وزارة الخارجية التركية ترد بقوة على البيان المصري بشأن عمليتي مخلب النسر اسواق ومدن يمنية لبيع المخدرات وانتشار واسع لظاهرة الإدمان في صنعاء معارك البيضاء تستنزف حشود مليشيات الحوثي وعشرات القتلى والجرحى في مواجهات اليوم
كشفت مصادر مطلعة لمأرب برس السبت عن ضغوطات كبيرة تمارس علي هادي لتعيين شخصيات في ما يسمى المجلس الانتقالي في منصب محافظ للعاصمة المؤقتة عدن ومنصب مدير الامن.
واوضحت مصادرنا ان الامارات تسعى لاضفاء شرعية على الانقلاب الذي نفذته عبر مليشياتها في عدن من خلال تعيينات تسلم عدن رسميا للانتقالي.
هذا ما اكده ايضا وكيل وزارة الاعلام في الحكومة اليمنية محمد قيزان،وحذر منه.
وكتب قيزان على حسابه في تويتر امس الجمعة:منح منصبي المحافظ ومدير أمن العاصمة الموقتة عدن للمجلس الانتقالي، تعني تكريس للإدارة الذاتية الانفصالية حتى وإن أعلن إلغائها صوريا ، عدن عاصمة مؤقتة للدولة ولكل اليمنيين وليس لعصابة الانتقالي ..يكفي تكرار الأخطاء.
وتجري في الرياض منذ مطلع الاسبوع الماضي مشاورات غير مباشرة بين الحكومة اليمنية وما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا تهدف لتنفيد اتفاق الرياض المتعثر منذ نوفمبر 2019.