ضغوطات كبيرة على هادي لشرعنة انقلاب الانتقالي والتنازل عن عدن رسميا

السبت 04 يوليو-تموز 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 978

كشفت مصادر مطلعة لمأرب برس السبت عن ضغوطات كبيرة تمارس علي هادي لتعيين شخصيات في ما يسمى المجلس الانتقالي في منصب محافظ للعاصمة المؤقتة عدن ومنصب مدير الامن.

واوضحت مصادرنا ان الامارات تسعى لاضفاء شرعية على الانقلاب الذي نفذته عبر مليشياتها في عدن من خلال تعيينات تسلم عدن رسميا للانتقالي.

هذا ما اكده ايضا وكيل وزارة الاعلام في الحكومة اليمنية محمد قيزان،وحذر منه.

وكتب قيزان على حسابه في تويتر امس الجمعة:منح منصبي المحافظ ومدير أمن العاصمة الموقتة عدن للمجلس الانتقالي، تعني تكريس للإدارة الذاتية الانفصالية حتى وإن أعلن إلغائها صوريا ، عدن عاصمة مؤقتة للدولة ولكل اليمنيين وليس لعصابة الانتقالي ..يكفي تكرار الأخطاء.

وتجري في الرياض منذ مطلع الاسبوع الماضي مشاورات غير مباشرة بين الحكومة اليمنية وما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا تهدف لتنفيد اتفاق الرياض المتعثر منذ نوفمبر 2019.