لماذا أشادت توكل كرمان برئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد

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أشادت توكل كرمان، الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، برئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، مؤكدة أنه سيتوصل إلى إنجاز حل عادل لملف سد النهضة.
ونشرت كرمان، على حسابها في "تويتر"، صورة لها مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي وصفته بـ"المناضل" مؤكدة على أنه سيتوصل إلى إنجاز حل عادل لملف سد النهضة.
وقالت في تغريدتها: "أثق وأراهن أن المناضل آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام سيعمل على إنجاز حل عادل لأزمة سد النهضة، يحفظ لإثيوبيا مصالحها ولا يضر بمصالح بقية دول مصب نهر النيل".
وكانت تقارير صحافية قد نقلت عن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قوله إن قرار بدء ملء بحيرة السد "لا رجعة عنه" وأن الهدف من وراء تطوير سد النهضة هو تنمية إثيوبيا، وإن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين.
بدوره شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الاثنين، على أن بلاده تعمل على حل أزمة ملف سد النهضة لا تعقيدها، مشيرا إلى أن القاهرة تعترف بحق إثيوبيا ببناء السد، لكن دون أن يؤثر ذلك على مصالح شعبها وحصة البلاد من مياه النيل.