الضالع..قتلى وجرحى لمليشيات الحوثي في حجر وكمين محكم في مريس

السبت 04 يوليو-تموز 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- خاص

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قتل حوثيان وجرح 4 آخرون في إحباط قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، محاولة تسلل لمليشيات الحوثي ، في منطقة زيلة يعيس شمال غرب جبهة مريس بمحافظة الضالع.

وقال مصدر عسكري إن أبطال الجيش الوطني ، تمكنت من نصب كمين لعناصر حوثية بعد السماح لهم بالتوغل إلى قرب المحطة في صولان، ومن ثم تم الإنقضاض عليهم.

وفي سياق متصل.. استهدفت قوات الجيش والمقاومة في جبهة حجر، عربة bmb تابعة لمليشيات الحوثي الإنقلابية، كانت تتمركز وسط قرية الثوخب