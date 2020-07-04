مقاتلات بريطانية تعترض طائرة روسية في المجال الجوي الدولي

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أرسلت القوات الجوية البريطانية، اليوم مقاتلات تايفون من قاعدة لوسيموث الجوية فى اسكتلندا لمرافقة الطائرات الروسية خلال تحليقها فى المجال الجوي الدولي.
وجاء في بيان صادر عن القوات الجوية: "مقاتلات تايفون التابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية أقلعت لمراقبة تحليق طائرة روسية بعيدة المدى في المجال الجوي الدولي شمال اسكتلندا."
والجدير بالذكر أن الطائرات الروسية لم تدخل منطقة معلومات الطيران في المملكة المتحدة شمال ساحل اسكتلندا، وبالتالي، "لم يكن من المطلوب اعتراضها".
وسبق أن وردت معلومات تفيد بأن ثلاث طائرات من طراز توبوليف-142 أكملت رحلة مخططة فوق المياه المحايدة من بارنتس والبحار النرويجية وشمال شرق المحيط الأطلسي.
ورغم تحليقها فوق المنطقة المحايدة، رافقت الطائرات الروسية في بعض أجزاء الرحلة مقاتلات نرويجية من طراز إف-16، وطائرة من طراز