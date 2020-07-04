معارك البيضاء تستنزف حشود مليشيات الحوثي وعشرات القتلى والجرحى مقاتلات بريطانية تعترض طائرة روسية في المجال الجوي الدولي في ظل التصعيد العسكري بين الدولتين :أمريكا ترسل سفن حربية وحاملتي طائرات إلى بحر الصين الجنوبي الحكومة الشرعية تطالب بسرعة إنعقاد مجلس الأمن حول قنبلة صافر الموقوتة في ظل ستمرار تعنت المليشيات الحوثية رئيس البرلمان العربي يطلق تصريحات نارية لأتخاذ موقف دولي حازم ضد مليشيات الحوثي ماذا دار بين أردوغان وأمير قطر حول ليبيا .. زيارة خاطفة واتفاقيات عاجلة خمس تهم وجهتها تركيا للإمارات تتعلق بجرائم حرب ارتكبتها في اليمن ؟ ماهو الطلب الذي تقدم به زيدان إلى النجم ميسي ؟ كيف تخسر 10 كيلو من وزنك في أسبوعين؟ الشابة السُنية التي تزوجت زعيما عربيا علوي المذهب وعارضت الحجاب وغازلت الكنائس
أدان الدكتور مشعل السُّلمي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تقوم بها ميلشيا الحوثي الإنقلابية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية واستهدافها المدنيين بإطلاق طائرات مُسيرة مفخخة، والتي كان آخرها إطلاق أربع طائرات مسيرة مفخخة.
وأكد السُّلمي في بيان له اليوم، أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية تمثل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية، كما تمثل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة.
وحمّل رئيس البرلمان العربي النظام الإيراني المسئولية الكاملة عن هذه الاعتداءت الإرهابية بانتهاكه قرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرار رقم 2216 بحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية.
،مؤكداً أن استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثي الإنقلابية يمثل عدواناً سافراً على سيادة الجمهورية اليمنية وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار اليمن ودول الجوار، ويؤكد سياسة النظام الإيراني العدوانية لتأجيج نار الحرب في اليمن، وإفشال كافة جهود الحل السلمي للأزمة، خدمة لأجندتها التخريبية في المنطقة والعالم.
وطالب السُّلمي مجلس الأمن الدولي بإلزام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، وإلزام النظام الإيراني بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216).
وأشاد رئيس البرلمان العربي بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ونجاحها في التصدي للطائرات المسيرة المفخخة وإسقاطها قبل أن تصل إلى أهدافها، مؤكداً تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.