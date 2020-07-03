ماهو الطلب الذي تقدم به زيدان إلى النجم ميسي ؟

الجمعة 03 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني أنّه يأمل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الغريم التقليدي برشلونة تعليقاً على خبر لإذاعة محلية مفاده أنّ "البرغوث" يفكر في الرحيل صيف 2021.

وقال زيدان في معرض رده عن أول سؤال في المؤتمر الصحافي الذي أعقب فوز فريقه على خيتافي (1-صفر) في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين وابتعاده أربع نقاط في الصدارة: "لا أعرف ماذا سيحدث، لكننا لا نريد ذلك (رحيله). إنّه اليوم في هذه الليغا، ونريد أن يكون لدينا أفضل اللاعبين في هذه الليغا".

وأكد "راديو كادينا سير" في وقت متأخر من مساء الخميس خلال برنامجه "إل لارغويرو" أنّ "ميسي ينوي مغادرة برشلونة".

وأوضح الراديو الإسباني في مقال نُشر على موقعه مساء الخميس: "في الوقت الحالي، فكرة ميسي هي إنهاء عقده في عام 2021 وترك برشلونة، لقد شلَّ ميسي مفاوضات تمديد عقده، كانت المفاوضات بدأت بشكل جيد جداً، بتوافق بين الطرفين، لكن الأحداث الأخيرة دفعت ميسي إلى إعادة النظر في كلّ شيء، وفي الوقت الحالي، قرّر إيقاف المفاوضات حول تمديد عقده مع برشلونة".

وتابع: "ميسي أخبر اللاعبين الأقرب إليه في غرفة الملابس أنّه لا يريد أن يصبح مشكلة للنادي، لقد قال دائماً إنّه سيبقى طالما يريد النادي ذلك"، موضحاً "لكن قائد البلاوغرانا سئم رؤية الوقت يمر دون رؤية مشروع ناجح للنادي".

ويمتد عقد ميسي (33 عاماً)، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ست مرات، مع برشلونة حتى 30 حزيران 2021.