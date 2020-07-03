كيف تخسر 10 كيلو من وزنك في أسبوعين؟

الجمعة 03 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يسعى الكثير لاتباع طرق وأنظمة غذائية لإنقاص الوزن بأقل جهد وأسرع طريقة، والوصول للوزن المثالي دائماً هو الهدف الذي يود كل منا تحقيقه.

نستعرض بعض من هذه الأنظمة التي تساعدك على خسارة 10 كيلو خلال أسبوعين، ولكن قبل البدء عليك العلم بأنه يجب عليك تناول سعرات حرارية أقل، واحتواء أطعمتك بالخضروات والبروتينات الخالية من الدهون، والفواكه.

ولدعم النظام الغذائي الجديد، ستحتاج إلى ممارسة التمارين الرياضية بشكل معتدل في روتينك الأسبوعي، إما من خلال تمارين القلب المنتظمة أو التدريب على فترات زمنية أو رفع الأثقال، واتباع نظام غذائي سليم.

النظام الغذائي الأول وفقاً لما نقلت "مصراوي" عن موقع beautips:

توصيات ضرورية:

- هذه الأطعمة يجب التوقف عن تناولها أثناء تطبيق الحمية الغذائية (الحلوى، العلكة، البسكويت)، وإذا كنت لا تستطيع تطبيق النظام الغذائي لمدة أسبوعين متصلين وتوقفت بعد 6 أيام فقط، عليك البدء من جديد بعد 3 أشهر.

- لمكافحة الجوع، عليك شرب الماء، على الأقل 2 لتر يوميا.

- يجب أن تكون السلطة الخضراء في النظام الغذائي الطازجة.

- قد يتم استبدال القهوة مع الشاي أو العكس بالعكس.

- الزبادي الطبيعي هو مبستر، لا يحتوي على السكر المضاف أو الفواكه.

اليوم الأول

الإفطار: 1 كوب من القهوة + 1 مكعب سكر.

الغداء: 2 بيض مسلوق + 400 جم سبانخ + 1 ثمرة طماطم.

العشاء: 200 جرام من اللحم البقري + 1 طبق سلطة خضراء طازجة مع الزيت وعصير الليمون.

اليوم الثاني

الإفطار: 1 كوب من القهوة + 1 مكعب سكر.

الغداء: 250 جم من الديك الرومي المدخن + 1 زبادي طبيعي.

العشاء: 200 جرام من لحم البقر + سلطة واحدة مع الزيت وعصير الليمون.

اليوم الثالث

الإفطار: 1 كوب من القهوة + 1 مكعب سكر + شريحة 1 من الخبز المحمص.

الغداء: 2 بيض مسلوق + 1 شريحة ديك رومي مدخن + سلطة طازجة مع عصير ليمون.

العشاء: الكرفس المسلوق + 1 طماطم + 1 ثمرة فاكهة طازجة (تفاح، كمثرى، برتقال).

اليوم الرابع

الإفطار: 1 كوب من القهوة + 1 مكعب سكر + شريحة 1 من الخبز المحمص.

الغداء: 200 مل عصير برتقال + 1 زبادي طبيعي.

العشاء: 1 بيضة مسلوقة + 1 جزرة + 250 جم من الجبن.

اليوم الخامس

الإفطار: 1 جزر كبير.

الغداء: 200 جم من سمك مع عصير الليمون + 1 ملعقة صغيرة من الزبدة.

العشاء: 200 جم من لحم البقر + 1 شرائح الكرفس.

اليوم السادس

الإفطار: 1 كوب من القهوة + 1 مكعب سكر + شريحة 1 من الخبز المحمص.

الغداء: بيضان مسلوقان + 1 جزرة كبيرة.

العشاء: 1 / 2 فرن الدجاج المخبوز + 1 سلطة مع الزيت وعصير الليمون.

اليوم السابع

الإفطار: 1 كوب من الشاي بدون سكر.

الغداء: لا شيء (شرب الكثير من الماء، وسوف يساعد).

العشاء: 200 جم من قطع لحم الضأن + ثمرة تفاحة.

الإفطار: 1 كوب من القهوة + 1 مكعب سكر.

الغداء: 2 بيض مسلوق + 400 جم سبانخ + 1 ثمرة طماطم.

العشاء: 200 جم من لحم البقر + سلطة واحدة مع الزيت وعصير الليمون.

اليوم التاسع

الإفطار: 1 كوب من القهوة + 1 مكعب سكر

الغداء: 250 جم ديك رومي مدخن + 1 زبادي طبيعي.

العشاء: 250 جم لحم البقر المحمص + سلطة واحدة مع الزيت وعصير الليمون.

اليوم العاشر

الإفطار: 1 كوب من القهوة + 1 مكعب سكر + شريحة 1 من الخبز المحمص.

الغداء: 2 بيض مسلوق + 1 شريحة ديك رومي مدخن + 1 سلطة.

العشاء: 1 الكرفس المسلوق + 1 طماطم + 1 فاكهة طازجة (تفاح، كمثرى، برتقال).

اليوم الحادي عشر

الإفطار: 1 كوب من القهوة + 1 مكعب سكر + شريحة 1 من الخبز المحمص.

الغداء: 200 مل عصير برتقال + 1 زبادي طبيعي.

العشاء: 1 بيضة مسلوقة صلبة + 1 جزرة + 250 جم من الجبن.

اليوم الثاني عشر

الإفطار: 1 جزر كبير مقطع شرائح.

الغداء: 200 جم من سمك القد المسلوق مع عصير الليمون + 1 ملعقة صغيرة من الزبدة.

العشاء: 250 جم لحم البقر المحمص + 1 شرائح الكرفس.

اليوم الثالث عشر

الإفطار: 1 كوب من القهوة + 1 مكعب سكر + شريحة 1 من الخبز المحمص.

الغداء: بيضان مسلوقان + 1 جزرة كبيرة.

العشاء: 250 جم من الدجاج + سلطة مع الزيت وعصير ليمونة واحد.