الشابة السُنية التي تزوجت زعيما عربيا علوي المذهب وعارضت الحجاب وغازلت الكنائس

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قال تقرير لموقع "فوكس نيوز"، أن أسماء الأسد ـ زوجة رئيس النظام السوري ـ الابنة الكبرى لأخصائي أمراض القلب والدبلوماسي فواز الأخرس، حيث ولدت وسط الطبقة العليا في مجتمع لندن، عام 1975، حيث كانت تعرف وسط زميلاتها بـ"إيما"، وتخرجت من كلية لندن الجامعية عام 1996، بإجازة في اللغة الفرنسية والاستثمار في البنوك، وعندما كانت تخطط لدراسة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة هارفاد ارتبطت ببشار والذي التقته قبل عام وتزوجته في دمشق عام 2000، وهي مسلمة سنية تزوجت من ابن العائلة الحاكمة التي تنتمي إلى الطائفة العلوية ، بعدها عارضت أسماء الحجاب في المدارس الحكومية واهتمت بزيارة الكنائس والأقليات الدينية.
وقال الموقع إنه تمت الإشارة إلى أسماء الأسد في السنوات الأخيرة بـ"الوجه الأنثوي لديكتاتورية الأسد" و"الآنسة الوحش".
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن أسماء الأسد من "أكبر المستفيدين" من الحرب في سوريا، فيما أشارت فوكس نيوز إلى أن أسماء لم تقم بأي دور سياسي في سوريا إلا بعد وفاة السيدة الأولى السابقة والدة الأسد بعد عام 2016، حيث أصبحت شخصا آخر وتشارك في كل اللقاءات الحكومية والمنظمات غير الحكومية . وإنها تقف وراء غالبية القرارات السياسية التي يصدرها زوجها في دمشق.
وفي بداية عام 2012 جمد الاتحاد الأوروبي أرصدتها ووضعها على قائمة الممنوعين من السفر.