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الرجل الذي تربع على عرش .. فاحش الثراء

الجمعة 03 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن ثروة أغنى رجل في العالم جيف بيزوس بلغت 171.6 مليار دولار، وهو مستوى قياسي لبيزوس، مؤسس ومدير "أمازون" أكبر شركة تجزئة عبر الإنترنت في العالم.

وارتفاع ثروة بيزوس جاء على خلفية صعود أسهم "أمازون" في البورصة، حيث أنهى سهم الشركة تعاملات الأربعاء على ارتفاع نسبته 4.4% وبلغ مستوى قياسي عند 2878.7 دولار للسهم.

ويمتلك بيزوس 11% من أسهم شركة "أمازون"، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 1.4 تريليون دولار.

ووفقا لبيانات "بلومبرغ" فقد زادت ثروة بيزوس خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 56.7 مليار دولار، وذلك في ظل قفزة في أعمال الشركة مع إقبال الكثيرين للشراء عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا.

  
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