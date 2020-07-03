العميد الشدادي: الأيام القادمة ستحمل بشائر النصر ولن نفرط في شبر واحد من تراب الوطن

الجمعة 03 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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أكد قائد اللواء 159 مشاة العميد سيف عبدالرب الشدادي ،أن المعركة ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً مستمرة ولن تتوقف إلا بتحرير تراب الوطن كاملاً دون استثناء.

وقال العميد الشدادي" إن واجبنا لا يقتصر على جبهة معينة في البيضاء أو صرواح، بل أداء أي مهمة تُسند إلينا من قيادتنا العسكرية، ونحن جاهزون لتنفيذ الأوامر وخوض معركة الوطن الكبرى ضد مليشيا الحوثي المتمردة وتحرير كل شبر من أرض الوطن".

واضاف في تصريح لـ "26 سبتمبر" لن نفرط في شبر واحد من تراب الوطن التي ارتوت وتعطرت بدماء الشهداء الزكية"..

مؤكدا ان الأيام القادمة ستحمل بشائر النصر على العدو.

وكد مليشيا الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة في جبهة قانية،وأن رجال القوات المسلحة ورجال القبائل ثابتون ثبات جبال اليمن الشامخة.