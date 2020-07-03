إحباط مؤامرة اغراق السعودية بأكثر من 360 ألف حبة مخدرة من دولة مجاورة

الجمعة 03 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن المتحدث باسم حرس الحدود السعودي المقدم مسفر القريني، إحباط محاولة تهريب 360 ألف حبة من الحبوب المخدرة الكبتاغون في منطقة تبوك، والقبض على المتورطين.

وقال القريني، إنه "تم رصد شخصين وهما من الجنسية الأردنية، عند تجاوزهما الحدود البرية للمملكة عبر مسؤوليات قطاع حالة عمار بمنطقة تبوك قادمين من الأردن أثناء محاولتهما تهريب كمية من الحبوب المخدرة".

وأضاف: "على الفور توجهت الدوريات لموقع الحدث والقبض عليهما وتم العثور على 3 أكياس وبداخلها 360 ألف حبة من الحبوب المخدرة (كبتاغون)، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى الجهة ذات الاختصاص".

وأكد القريني، أن "رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وسيقفون سدا منيعا في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم".