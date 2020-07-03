شاب يمني يخاطر بنفسه من أجل سيلفي في فوهة بركان

الجمعة 03 يوليو-تموز 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تفاعل ناشطون يمنيون مع فيديو يظهر شابا يمنيا وهو يقوم بمغامرة النزول من على أطراف فوهة بركان بمحافظة الضالع اليمنية من أجل التقاط صورة سيلفي له بشكل جنوني.

ونشر حساب "فزعة يماني" على فيسبوك منشورا قائلا "أخطر سلفي بالعالم تسلق في فوهة بركان دمت بمحافظة الضالع جنوب اليمن".

واستغرب ناشطون يمنيون من قيام الشاب اليمني بالمغامرة من أجل التقاط صورة سيلفي كانت قد تودي بحياته، مستغربين في الوقت نفسه من عدم أخذه الاحتياطات اللازمة لتسلق المرتفعات والمنحدرات الجبلية الخطرة.