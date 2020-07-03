عن رسالته تقييم الأداء الإعلامي لقناة العربية في تغطية حرب اليمن.. الماجستير في الإعلام للصحافي أحمد الصباحي

الجمعة 03 يوليو-تموز 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

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حصل الباحث والصحافي اليمني أحمد الصباحي على شهادة الماجستير في قسم الإعلام من كلية نيوكاسل بيزنس كوليدج الدولية "مكتب جمهورية مصر العربية" بعد مناقشة رسالته التي حملت عنوان " تقييم الأداء الإعلامي لقناة العربية الفضائية الإخبارية في تغطية الحرب في اليمن".

وتطرق الباحث في دراسته إلى أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام في تغطية أحداث ووقائع الحرب في أي منطقة من مناطق العالم، كونه لا يقل أهمية وخطورة عن الدور الذي تقوم به القوة العسكرية نفسها.

واتبع الباحث في دراسته المنهج التحليلي الوصفي، من خلال تصميم استمارة (استبيان) وزعت على عينة من الصحفيين والإعلاميين والخبراء الإعلاميين بمسارات الأزمة السياسية والحرب في اليمن، بعد تقييم الاستمارة من 10 أكاديميين في المجال الإعلامي في جامعات يمنية وسعودية.

وتكمن أهمية الدراسة من أهمية وخطورة الدور الذي تقوم به القنوات الإخبارية في تغطية أحداث الحروب والصراعات العسكرية التي تجري في المنطقة، وانعكاساتها على اتجاهات وآراء ومعارف الجمهور وآثارها على مسار العمليات العسكرية على الأقل من الناحية التي تتشكل فيها توقعات الجمهور، والآثار النفسية والمعنوية على أطراف الصراع أو الحرب موضوع التغطية، فضلاً عن كونها الدراسة العليمة الأولى التي تعنى بتقييم الأداء الإعلامي للقنوات الإخبارية عموماً وقنوات العربية على وجه الخصوص في تغطية الحرب في اليمن، بالإضافة إلى كونها تتجه بشكل رئيسي نحو تقييم مجمل الأداء الإعلامي الذي قدمته القناة وغيرها من القنوات من خلال تغطية الأحداث الجارية في اليمن، وتأثيرها على الصورة الذهنية لدى الجمهور.

وقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول تطرق الفصل الأول إلى الإطار العام للدراسة وفيه عدة مباحث ناقشت النظريات المفسرة للأداء الإعلامي، والتغطية الإعلامية الإخبارية ومعايير الأداء الإعلامي، فيما تركز الفصل الثاني على الإطار النظري للدراسة وفيه عدة مباحث أبرزها النظريات المفسرة للأداء الإعلامي، والتغطية الإعلامية الإخبارية ومعايير الأداء الإعلامي، أما الفصل الثالث فقد تطرق إلى الإطار العملي للدراسة (البحث الميداني)، فيما تطرق الفصل الرابع إلى النتائج والتوصيات.

وخلصت الدراسة إلى توصيات عدة أبرزها، ضرورة التزام القنوات العربية بالمعايير المهنية في معالجة القضايا والأحداث العسكرية والسياسية وغيرها من المستجدات التي تهم وتشغل المشاهد والجمهور العربي، كما أوصت قناة العربية والقنوات العربية الأخرى بالالتزام بسمات المعالجة والتغطية الإعلامية في مختلف القضايا السياسية وممارسة برؤية شمولية، وأن تتجنب الخلط بين الخبر والرأي والتحليل، وأن تحرص على عدم تغييب الرأي الآخر في أي قضية، بالإضافة إلى عدد من النتائج والتوصيات في ثنايا الدراسة.

والصباحي من الصحافيين اليمنيين البارزين، عمل صحفياً ومراسلاً في عدة صحف وقنوات محلية وخارجية، وحصل على درجة البكالوريوس من كلية الإعلام بجامعة صنعاء، ويرأس حالياً مركز المنبر اليمني للدراسات والإعلام، ورئيس تحرير مجلة المنبر اليمني، كما يرأس الدائرة الإعلامية لحزب السلم والتنمية، وعضو الهيئة التنفيذية للتحالف الوطني للأحزاب السياسية.