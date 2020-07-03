هجوم حوثي جديد بالطيران المسير والتحالف يصدر بيان بما حدث

الجمعة 03 يوليو-تموز 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية، مؤكداً أن الطائرات المسيرة المفخخة دُمرت في الأجواء اليمنية.

وشدد التحالف على أنه يطبق إجراءات حماية المدنيين وفق القانون الدولي، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين.

وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف في بيان: قوات التحالف المشتركة تعترض وتدمر عدد (٤) طائرات بدون طيار "مفخخة" ، اطلقتها المليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم -ولله الحمد- من اعتراض وتدمير عدد (٤) طائرات بدون طيار (مفخخة) ، اطلقتها الميليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة , منها (٣) طائرات بدون طيار تم اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمنية.

وأوضح العقيد المالكي الكفاءه العالية للقوات المشتركة في التصدي لهذه التهديدات وافشالها من خلال رصدها وتدميرها بعد اطلاقها مباشرة من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.

كما اكد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدوالي الإنساني وقواعده العرفية.