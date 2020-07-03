ميسي ينوي الرحيل عن برشلونة وزيدان لا يريد

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كشفت تقارير اعلامية في اسبانيا ان النجم الارجنتيني ليونل ميسي ينوي الرحيل عن نادي برشلونة.
وقال راديو "كادينا سير" في وقت متأخر من مساء الخميس خلال برنامجه "إل لارغويرو" إن "ميسي ينوي مغادرة برشلونة".
وأوضح الراديو الإسباني في تقرير نشر ايضا على موقعه مساء الخميس "في الوقت الحالي، فكرة ميسي هي إنهاء عقده في عام 2021 وترك برشلونة، لقد شل ميسي مفاوضات تمديد عقده، كانت المفاوضات بدأت بشكل جيد جدا، بتوافق بين الطرفين، لكن الأحداث الأخيرة دفعت ميسي إلى إعادة النظر في كل شيء، وفي الوقت الحالي، قرر إيقاف المفاوضات حول تمديد عقده مع برشلونة".
وتابع: "ميسي أخبر اللاعبين الأقرب إليه في غرفة الملابس أنه لا يريد أن يصبح مشكلة للنادي، لقد قال دائما إنه سيبقى طالما يريد النادي ذلك".
وأوضحت الإذاعة في تقريرها: "لكن قائد البلاوغرانا سئم رؤية الوقت يمر دون رؤية مشروع ناجح للنادي".
ويمتد عقد ميسي البالغ 33 عاما، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرات، مع برشلونة حتى 30 يونيو 2021.
وفي تعليقه على خبر رحيل ميسي قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أنه لا يأمل في رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الغريم التقليدي برشلونة.
وتحدث زيدان في معرض رده على أول سؤال في المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز فريقه على خيتافي 1-0 امس في ختام المرحلة الـ33 وابتعاده بأربع نقاط في الصدارة: "لا أعرف ماذا سيحدث، لكننا لا نريد ذلك (رحيله). إنه اليوم في هذه الليغا، ونريد أن يكون لدينا أفضل اللاعبين في الليغا.