تركيا تدخل على خط الأزمة في اليمن وتوجه للامارات اتهامات خطيرة ورسالة الى مجلس الأمن

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اتهمت الحكومة التركية الإمارات بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وقال المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، سنيرلي أوغلو، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الإمارات تسببت في مقتل وإصابة عدد كبير من اليمنيين.
وشدد على أن الإمارات تستخدم تجويع الملايين كسلاح.
وقال أوغلو إن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وثقت إرسال الإمارات مرتزقة إلى اليمن، واستخدامها مقاتلين أطفالا، وتمويلها الجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة.
وليست المرة الأولى التي تتهم فيها الحكومة التركية الإمارات بممارسة جرائم الحرب والتخريب في اليمن وعدد من دول المنطقة.
ففي الشهر الماضي، اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش، دولة الإمارات بمحاولة تقسيم اليمن وإثارة الفتن في دول أخرى.
وتحدث الوزير التركي عن الدور الإماراتي في ليبيا، مؤكداً: إنه "في حالة المساس بوحدة التراب الليبي فستتأثر سلباً كل الدول المحيطة، سواء مصر أو تونس".
وفي وقت سابق، اتهم الوزير تشاووش أوغلو، الإمارات بـ"إحلال الفوضى في الشرق الأوسط بتدخلاتها في ليبيا واليمن".
وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات إعلامية إن الإمارات ودولاً أخرى -لم يسمها- "تحاول زعزعة استقرار المنطقة كلها"، غير أنه انتقد أبوظبي على وجه الخصوص.
وأضاف: "الواقع هو أنها (الإمارات) القوة التي زعزعت استقرار ليبيا ودمرت اليمن".