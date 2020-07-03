تحذيرات للمواطنين في عدة محافظات ومنخفض جوي يبدأ اليوم

الجمعة 03 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية خلال فترتي الظهيرة والمساء خلال الـ 24 الساعة المقبلة.

وحذر المركز، في نشرته الجوية ليوم الجمعة من هطول أمطار غزيرة يرافقها عواصف رعدية ورياح نشطة على شرق ووسط خليج عدن وسواحل وصحارى محافظتي المهرة وحضرموت، مع إمكانية امتدادها غرباً إلى أجزاء من سواحل محافظات شبوة، أبين، لحج وأجزاء من الهضاب الداخلية.

كما حذر مركز ‏أرصاد حضرموت من منخفض جوي يتمركز في البحر العربي ويمتد إلى ساحل حضرموت والمهرة وصولا إلى عدن، اعتبارا من يوم الجمعة وحتى الاثنين، متوقعا هطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة، داعيا المواطنين للإبتعاد عن مجاري السيول وأعمدة الكهرباء ومحذرا الصيادين من اضطراب البحر.‎