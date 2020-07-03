ميسي ينوي الرحيل عن برشلونة وزيدان لا يريد اكتشاف علمي.. ظهور شكل جديد لفيروس كورونا اكثر قدرة على الانتشار تركيا تدخل على خط الأزمة في اليمن وتوجه للامارات اتهامات خطيرة ورسالة الى مجلس الأمن تحذيرات للمواطنين في عدة محافظات ومنخفض جوي يبدأ اليوم محمد بن سلمان يتسبب في أزمة كبيرة بالأسواق السعودية بسبب صورة عفوية في السبعينات من العمر.. الشرطة السعودية تلقى القبض علي سعودي تطاول على نساء المملكة دولة خليجية تبرم عقودا واتفاقيات مع 42 شركة إسرائيلية... وهذه مبررات التوقيع الكشف عن 3 شخصيات مرشحة لرئاسة الحكومة اليمنية (تعرف عليها) ثورة علاجية لتحسين نظرك من المنزل .. بطريقة بسيطة جدا واتساب تضع ثلاث ميزات جديدة.. الأولى انتظرها الجميع
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية خلال فترتي الظهيرة والمساء خلال الـ 24 الساعة المقبلة.
وحذر المركز، في نشرته الجوية ليوم الجمعة من هطول أمطار غزيرة يرافقها عواصف رعدية ورياح نشطة على شرق ووسط خليج عدن وسواحل وصحارى محافظتي المهرة وحضرموت، مع إمكانية امتدادها غرباً إلى أجزاء من سواحل محافظات شبوة، أبين، لحج وأجزاء من الهضاب الداخلية.
كما حذر مركز أرصاد حضرموت من منخفض جوي يتمركز في البحر العربي ويمتد إلى ساحل حضرموت والمهرة وصولا إلى عدن، اعتبارا من يوم الجمعة وحتى الاثنين، متوقعا هطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة، داعيا المواطنين للإبتعاد عن مجاري السيول وأعمدة الكهرباء ومحذرا الصيادين من اضطراب البحر.