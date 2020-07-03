تركيا تدخل على خط الأزمة في اليمن وتوجه للامارات اتهامات خطيرة تحذيرات للمواطنين في عدة محافظات ومنخفض جوي يبدأ اليوم محمد بن سلمان يتسبب في أزمة كبيرة بالأسواق السعودية بسبب صورة عفوية في السبعينات من العمر.. الشرطة السعودية تلقى القبض علي سعودي تطاول على نساء المملكة دولة خليجية تبرم عقودا واتفاقيات مع 42 شركة إسرائيلية... وهذه مبررات التوقيع الكشف عن 3 شخصيات مرشحة لرئاسة الحكومة اليمنية (تعرف عليها) ثورة علاجية لتحسين نظرك من المنزل .. بطريقة بسيطة جدا واتساب تضع ثلاث ميزات جديدة.. الأولى انتظرها الجميع تفاصيل خطة طرحت على زعيم عربي للإطاحة بحكام الخليج أول قرار دولي بخصوص أزمة سد النهضة يتبناه من مجلس الأمن الدولي
تسبب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أزمة كبيرة بالأسواق والمحال التجارية في المملكة، بعد تداول صورة له على مكتبه وبجواره "البرفان" الذي يستخدمه، ما جعل عدد كبير يكلبه من الأسواق والمحال حتى نفذ بشكل كامل في ساعات.
وكانت صورة انتشرت من مكتب بن سلمان خلال جلسة لمجلس الوزراء السعودي?، ظهرت فيها على الطاولة واحدة من قارورات عطوره بشكل عفوي، ما أدى إلى تداول الصورة بكثرة عبر مواقع التواصل، ومن ثم إقبال غير مسبوق على شراء هذا النوع من عطور ماركة "غيرلان" حتى نفاذها من المتاجر.
ومن المعروف أن العديد من الشباب السعودي يتابع بشكل مستمر كل ما يتعلق بملابس ولي العهد ومقتنياته الشخصية،
كما حصل عند ظهوره سابقاً بالجاكيت، وهو أصبح مؤثراً في هذا المجال بشكل كبير لتميّزه بالذوق الرفيع في اقتناء كل ما يخصه. وأعلنت المحال التجارية في السعودية عن نفاذ كل كميات العطور من هذا النوع، بعد الإقبال الكبير عليه في ساعات.