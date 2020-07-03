في السبعينات من العمر.. الشرطة السعودية تلقى القبض علي سعودي تطاول على نساء المملكة

الجمعة 03 يوليو-تموز 2020 الساعة 12 مساءً / مارب برس - وكالات

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أوقفت شرطة مكة المكرمة، مواطنًا سعوديًا بعد أن أثار موجة من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تغريدات له عبر موقع "تويتر"، اعتبرت مسيئة للنساء السعوديات.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، في بيان، إنه "إشارة إلى ما تم رصده عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي لشخص ينشر تغريدات مسيئة بحق المرأة السعودية ووصفها بعبارات تتنافى مع القيم والآداب العامة،.

خيث أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوية صاحب الحساب والقبض عليه". وأضاف أن المتهم "هو مواطن في العقد السابع من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة".

وعلى الرغم من أن البيان لم يحدد هوية الشخص، إلا أن مدونين سعوديين قالوا إن الشخص المقصود هو عيدان الغامدي، الذي أثار جدلاً واسعًا بتغريدات حول النساء السعوديات.

وكتب يقول: "أوقفوا إعانة المطلقات وإلا هذا مصيرهن والخافي أعظم تهان عند الأجنبي الذي يعمل في بلدها ويأمر عليها، وزوجها ملعون إذا أمرها مهزلة لا بعدها مهزلة أين الرجولة؟ أين الغيرة أخذلكم الله عشان 1500ريال تهان بنت البلد عند الأجنبي الذي جاي بتاشيرة سائق خاص ويلعن والديها ويكرفها مثل الكلبة".

وفي تغريدة ثانية، كتب: "أوقفوا إعانة المطلقات من هي المرأوة التي تعمل في المولات؟ من هي المرأة التي تعمل في الأسواق؟ من هي المرأه التي تعمل عند الاأنبي؟ من هي المرأة التي يامر عليها العامل الأجنبي والذي داعس على خشم أبوها ويلبسها على كيفه وتغسل الارض والواجهات غصب عنها ووقت الصلاة ينقفل الباب عليهم".