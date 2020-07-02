الكشف عن 3 شخصيات مرشحة لرئاسة الحكومة اليمنية (تعرف عليها)

الخميس 02 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشفت مصادر مطلعة، الخميس 2 يوليو/تموز، عن ثلاثة شخصيات سياسية مرشحة لرئاسة الحكومة القادمة وفقا لــ"اتفاق الـرياض".

ونقل مراسل وكالة ”شينخوا“، عن المصادر قولها ان ‏المرشحين لرئاسة الحكومة القادمة وفقا لــ"اتفاق الـرياض" هم: معيـن عبدالملك، رئيس الحكومة الحالية، وخـالد بحاح، (مرشح الانتقالي)، نائب رئيس ورئيس حكومة سابق، بالاضافة للدكتور رشـاد العليمي، مستشار الرئيس هادي.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مسؤول يمني رفيع المستوى، عن ضغوطات إماراتية لفرض شخصية موالية لها لتولي منصب رئيس الحكومة التي يتم التشاور حول تشكيلها تنفيذا لاتفاق الرياض الموقع بين الشرعية وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتيا. للمزيد اضغط هنا