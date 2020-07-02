الكشف عن 3 شخصيات مرشحة لرئاسة الحكومة اليمنية (تعرف عليها) ثورة علاجية لتحسين نظرك من المنزل .. بطريقة بسيطة جدا واتساب تضع ثلاث ميزات جديدة.. الأولى انتظرها الجميع تفاصيل خطة طرحت على زعيم عربي للإطاحة بحكام الخليج أول قرار دولي بخصوص أزمة سد النهضة يتبناه من مجلس الأمن الدولي دولة عربية تعلن تطوير 4 لقاحات و3 أدوية لعلاج فيروس كورونا السعودية رهف القنون تخرج عن صمتها وتكشف عن والد طفلها وزواجها الرسمي مسئول يمني سابق يوضح التأثيرات المحتملة اذا لم يتم صيانة الباخرة صافر سريعا قفزت ثروته مليارات بعد أزمة كورونا.. كم ربح مؤسس أمازون ؟ حركتا حماس وفتح تفاجئان العالم بمشروع موحد لمواجه صفقة القرن
كشفت مصادر مطلعة، الخميس 2 يوليو/تموز، عن ثلاثة شخصيات سياسية مرشحة لرئاسة الحكومة القادمة وفقا لــ"اتفاق الـرياض".
ونقل مراسل وكالة ”شينخوا“، عن المصادر قولها ان المرشحين لرئاسة الحكومة القادمة وفقا لــ"اتفاق الـرياض" هم: معيـن عبدالملك، رئيس الحكومة الحالية، وخـالد بحاح، (مرشح الانتقالي)، نائب رئيس ورئيس حكومة سابق، بالاضافة للدكتور رشـاد العليمي، مستشار الرئيس هادي.
وفي وقت سابق اليوم، كشف مسؤول يمني رفيع المستوى، عن ضغوطات إماراتية لفرض شخصية موالية لها لتولي منصب رئيس الحكومة التي يتم التشاور حول تشكيلها تنفيذا لاتفاق الرياض الموقع بين الشرعية وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتيا. للمزيد اضغط هنا