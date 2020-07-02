دولة عربية تعلن تطوير 4 لقاحات و3 أدوية لعلاج فيروس كورونا

الخميس 02 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 581

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، اليوم، تطوير لقاحات وأدوية مضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن "تسجيل المركز القومي للبحوث لأربعة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا"، وبحسب موقع صحيفة "المصري اليوم".

وأضاف في تصريحات له، اليوم الخميس، أن اللقاحات "في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر".

وأكد الوزير أن "اللقاحات الأربعة تأتي ضمن 132 لقاحًا قيد التطوير، وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي".

ولفت الوزير إلى أن "الفريق البحثي بمركز التميز للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث، انتهى من التجارب قبل السريرية للنوع الثاني من اللقاحات، وجاري تجهيز ملف للعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقتها على التجارب السريرية، وتحضير تشغيله بمواصفة (GMP) لاستخدامها في التجارب السريرية".

وتابع الوزير: "جار متابعة باقي أشكال اللقاحات (1،3،4) من حيث تركيز الأجسام المضادة الناتجة في حيوانات التجارب".

وأكد الوزير أنه "فيما يتعلق باستكشافات الأدوية الجديدة لعلاج فيروس كورونا، فقد توصل الفريق البحثي بالمركز القومي للبحوث إلى ثلاثة مواد طبيعية لها تأثير عالي مثبط للفيروس".

ولفت إلى أنه "جاري تجهيز الملف الخاص بالعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بالتعاون مع جهات أخرى، وكذلك تحضير العينات التي تستخدم في الدراسات السريرية".