قفزت ثروته مليارات بعد أزمة كورونا.. كم ربح مؤسس أمازون ؟

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شهدت ثروة مؤسس ومدير شركة "أمازون"، أغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، قفزة كبيرة، بعد أزمة تفشي وباء كورونا.
وبلغت ثروة بيزوس، الأربعاء، 171.6 مليار دولار، وهو مستوى قياسي، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.
وارتفاع ثروة بيزوس جاء على خلفية صعود أسهم "أمازون" في البورصة، حيث أنهى سهم أكبر شركة تجزئة عبر الإنترنت في العالم تعاملات الأربعاء على ارتفاع نسبته 4.4% وبلغ مستوى قياسيا عند 2878.7 دولار للسهم.
ويمتلك بيزوس 11 بالمئة من أسهم شركة "أمازون"، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 1.4 تريليون دولار.
ووفقا لبيانات "بلومبيرغ" فقد زادت ثروة بيزوس خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 56.7 مليار دولار، وذلك في ظل قفزة في أعمال الشركة مع إقبال الكثيرين للشراء عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا.