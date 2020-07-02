وثائق وأدلة وصور حصرية تكشف حقيقة علاقة ”محسن سبيعيان“ بجماعة الانقلاب الحوثية وسر غضب وتشنج قيادات الجماعة عقب مصرعه

الخميس 02 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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حصل ”مأرب برس“، على وثائق وأدلة وصور حصرية، توضح وتؤكد علاقة ”محسن سبيعيان“ بجماعة الانقلاب الحوثية، ومشاركته مع مليشياتها في القتال واجراء تدريبات اقتحام عسكري داخل مديرية ”مأرب الوادي“، وتكشف أسماء تجار السلاح اللذين تربطهم علاقة به في الوادي.

والاثنين المنصرم 29 يونيو/حزيران، داهمت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وكراً لخلية تابعة لميليشيا الحوثي منطقة "الخشعة" بمديرية الوادي شمالي مأرب، يتزعمها المدعو "محسن سبيعان"، وتمكنت من القضاء على كل أفرادها بمن فيهم ”سبيعان“.

حصل ”مأرب برس“، على ‏فيديو حصري يظهر ”عصابة سبيعيان“ في ‎مأرب وهي تستهدف معسكر للجيش الوطني بقذائف الهاون. شاهد الفيديو بالضغط هنا.

كما حصل ”مأرب برس“، على وثائق صور حصرية من داخل مواقع أعضاء الخلية لعتاد عسكري كبير، وملازم ووثائق حوثية، إضافة لمعدات تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة.

ومن الوثائق التي حصلنا عليها، صور لأجهزة تحكم بالعبوات الناسفة عن بعد، والتي كان يتم تصنيعها في منزل ”سبيعان“.

كما تكشف الوثائق عن تنفيذ ”خلية سبيعان“، لعدد من جرائم زراعة عبوات ناسفة واغتيالات لقيادات عسكرية وأمنية، والتعاون مع مروجي الممنوعات وتهريب الأسلحة والمواد التصنيعية الحربية للطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة وارسالها للمليشيا في صنعاء وصعدة، كما أنها متورطة في جرائم التعاون مع مليشيا الحوثي وتقديم معلومات للانقلابيين.

وتحتوي الوثائق التي حصلنا عليها على أسماء الجهات والأشخاص المرتبطين بالخلية، بينهم عدد من المتهمين بارتكاب أعمال تخريبية متنوعة، وتجار السلاح في منطقة الوادي.

كما تكشف الوثائق، عن استلامه كميات هائلة من الأسلحة التي استلهما ”سبيعان“ من الحوثيين، لاستخدامها في أعمال تخريبية في مأرب.

كما حصلنا على صور لتدريبات عسكرية حوثية على الاقتحامات والاشتباكات تمت لعناصر حوثيين مرتبطين بـ”سبيعان“ في منطقة الوادي.

وتبرر الوثائق التي حصلنا، غضب وتشنج قيادات الحوثي ووسائل اعلامهم عقب القضاء على ”سبيعيان“ وخليته، فقد خسروا اهم واخطر عنصر لهم في مأرب، حيث كان بيته وكر لهم في مديرية الوادي، وتصنع فيه العبوات الناسفة، ويتم فيه تجميع وتركيب الطائرات المسيرة وكان يتم اطلاقها من هناك.