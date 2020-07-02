لأول مرة تفي تاريخ القارة .. انتخاب امرأة رئيسة لنادي كرة قدم

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اختيرت "أول سيدة" لرئاسة النادي الكونغولي- الموقع الرسمي لفيتا كلوب
اختار نادي فيتا كلوب الكونغولي رئيسه الجديد بعد تنحي الجنرال غابرييل أميسي، عن منصبه في مايو الماضي، بعد 13 سنة قضاها في إدارة شؤون النادي المُتوج بلقب العصبة الأفريقية 1973.
وبعد إجراء الانتخابات، أمس الأربعاء، اختيرت "أول سيدة" لرئاسة النادي الكونغولي، وهي المحامية "بستين كازادي" (57 عامًا).
وتعد هذه المرة الأولى التي تتولى فيها "سيدة" قيادة أحد أكبر الأندية الأفريقية.
وتفوقت "كازادي" في سباق رئاسة نادي فيتا كلوب على الرجل السياسي المعروف في الكونغو الديمقراطية، أوجين ديومي ندونغالا.
يُذكر أن فيتا كلوب تأسس عام 1935، وأن عمر النادي حاليًا 85 سنة.