شاهد شابة موظفة تتعرض لضرب والسحل من قبل زميلها بسبب كمامة - فيديو

ثورة علاجية لتحسين نظرك من المنزل .. بطريقة بسيطة جدا واتساب تضع ثلاث ميزات جديدة.. الأولى انتظرها الجميع تفاصيل خطة طرحت على زعيم عربي للإطاحة بحكام الخليج أول قرار دولي بخصوص أزمة سد النهضة يتبناه من مجلس الأمن الدولي دولة عربية تعلن تطوير 4 لقاحات و3 أدوية لعلاج فيروس كورونا السعودية رهف القنون تخرج عن صمتها وتكشف عن والد طفلها وزواجها الرسمي مسئول يمني سابق يوضح التأثيرات المحتملة اذا لم يتم صيانة الباخرة صافر سريعا قفزت ثروته مليارات بعد أزمة كورونا.. كم ربح مؤسس أمازون ؟ حركتا حماس وفتح تفاجئان العالم بمشروع موحد لمواجه صفقة القرن وثائق وأدلة وصور حصرية تكشف حقيقة علاقة ”محسن سبيعيان“ بجماعة الانقلاب الحوثية وسر غضب وتشنج قيادات الجماعة عقب مصرعه
تعرضت موظفة هندية لضرب عنيف على يد زميلها في العمل الذي استخدم ذراع مقعد خشبي مكسور في ضربه لها، وسط محاولات موظفين آخرين التدخل لإنقاذها، وذلك لتذكيرها له بارتداء القناع الطبي أثناء العمل في ظل جائحة كورونا، ما أدى لإصابتها بجروج خطيرة، حسب صحيفة الديلي ميل الإنجليزية.
واعتُقِل المعتدي راو باسكار، نائب مدير فندق إيه بي السياحي، على إثر الواقعة، بعد شكوى المعتدى عليها شيكوري أوشاراني للشرطة، لتوجه له 3 اتهامات بشأن الحادثة التي وقعت في مدينة نيلور الهندية، فيما أشار المصدر لوجود كراهية مسبقة بين راو والمعتدى عليها، شيكوري.