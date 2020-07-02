شاهد شابة موظفة تتعرض لضرب والسحل من قبل زميلها بسبب كمامة - فيديو

الخميس 02 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تعرضت موظفة هندية لضرب عنيف على يد زميلها في العمل الذي استخدم ذراع مقعد خشبي مكسور في ضربه لها، وسط محاولات موظفين آخرين التدخل لإنقاذها، وذلك لتذكيرها له بارتداء القناع الطبي أثناء العمل في ظل جائحة كورونا، ما أدى لإصابتها بجروج خطيرة، حسب صحيفة الديلي ميل الإنجليزية.

واعتُقِل المعتدي راو باسكار، نائب مدير فندق إيه بي السياحي، على إثر الواقعة، بعد شكوى المعتدى عليها شيكوري أوشاراني للشرطة، لتوجه له 3 اتهامات بشأن الحادثة التي وقعت في مدينة نيلور الهندية، فيما أشار المصدر لوجود كراهية مسبقة بين راو والمعتدى عليها، شيكوري.