رد قوي من الاصلاح على مزاعم ارسال عناصر في الحزب للقتال في ليبيا وقيادي يطالب بمقاضاة صحيفة سعودية

الخميس 02 يوليو-تموز 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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رد حزب الاصلاح اليمني الخميس على صحيفة سعودية نشرت خبرا عن ارسال عناصر تنتمي للحزب للقتال في ليبيا.

وقال عدنان العديني وهو نائب رئيس الدائرة الاعلامية للاصلاح ان صحيفة الشرق الاوسط لم تحترم مهنتها حين اعتمدت على مصادر كاذبة.

واضاف العديني في تغريدة رصدها محرر مأرب برس على تويتر: كما لم تحترم موقف المملكة التي تتعامل مع الاصلاح وتعتبره شريك حقيقي في معركة اليمن .

واشار الى ان الصحيفة تعلم انها تنقل فبركات وحاولت تزيين فعلتها بالتواصل مع الامين العام لتستر عورة الخبر الكاذب ذاك .

وقال العديني في تغريدة ثانية ردا على مزاعم الصحيفة ارسال مقاتلين الى ليبيا: للاصلاح قضيته المرتبطة باليمن ولن ينساق لجدل حول قضايا خارجية يراها الاصلاح خارج دائرة العمل المسموح له قانونا فلا نجيز لانفسنا التدخل في شؤون الدول ولا العمل خارج حدودنا بلدنا مهما كانت المبررات.

بدوره طالب عضو البرلمان اليمني والقيادي في حزب الاصلاح شوقي القاضي قيادة حزبه بتوجيه الدائرة القانونية لرفع دعوة قضائية أمام القضاء البريطاني ضد ماوصفها «افتراءات وأكاذيب إدارة الصحيفة الصفراء الشرق الأوسط».

وقال انها تحوَّلَتْ إلى بوق يخدم مصالح مليشيا الحوثي وخلفها استراتيجية إيران، في تصديع جبهة الشرعية اليمنية و التحالف بقيادة السعودية.

ولم يقتصر الرد على خبر الشرق الاوسط الذي نشرته اليوم الخميس قبل ان تضطر لحذفه، على حزب الاصلاح بل ان صحفيين وناشطين يمنيين من تيارات اخرى تحدثوا حول ذلك.

الصحفي اليمني سام الغباري قال ان صحيفة الشرق الأوسط دخلت هوى رعاة "هاني بن بريك" ورضخت بعنوان يتحدث عن وصول عناصر من الاصلاح إلى ليبيا !!.

واضاف في تغريدة على تويتر: سيقول المحرر أنه نشر "نفيًا" على استحياء للآنسي نهاية الخبر، لكن المشكلة في العنوان، إني أخشى أن تسيطر عقلية "هاني مسهور" على الشرق الأوسط فتصبح نسخة من صفحته الله يستر.