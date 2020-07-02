افتتاح مخيم جديد للنازحين في مأرب ومؤسسة كويتية تتكفل بالتغذية لمدة شهر

الخميس 02 يوليو-تموز 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مأرب

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افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم الخميس، المرحلة الاولى من مشروع مخيم (تواصل) لايواء 400 اسرة من نازحي الجوف مع تقديم وجبات غذائية مجانية ومياه شرب نقية لمدة شهر، والذي تنفذه مؤسسه تواصل للتنمية الانسانية بتمويل من الجمعية الكويتية للاغاثة.

وتشمل المرحلة الاولى من المخيم الجديد الواقع في منطقة الميل شمال غرب مدينة مأرب، 200 خيمه مع ملحقاتها.

وطاف الوكيل مفتاح بالمخيم مطلعا على مواصفات اعداده وتخطيطه واستمع من مدير مكتب تواصل بمأرب الى شرح عن المعايير التي تم اتباعها في تنفيذ المخيم ومواصفات الخيام، ومراعاة المسافات بين الخيام في المخيم بما يتيح الاستقلالية والخصوصية للاسرة النازحة.

فيما تطرق مدير الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بمأرب سيف مثنى الى الية اختيار وتسكين الاسر المستفيدة في المخيم.. مشددا على ضرورة سرعة استكمال المرحلة الثانية لتخفيف معاناة النازحين والاخذ في الاعتبار ادوات السلامة والدفاع المدني ضد الحرائق على مستوى كل خيمة قبل توصيل خدمة الكهرباء العمومي الى المخيم.