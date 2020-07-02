بعد تهديدات حوثية وغارات على صنعاء.. تدمير طائرة ايرانية مفخخة في أجواء اليمن

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية، دون ان يحدد المنطقة.
وأوضح التحالف أن الطائرة المسيرة المفخخة التي جرى اعتراضها بأجواء اليمن إيرانية الصنع.
يأتي ذلك بعد تهديدات حوثية بالرد على الغارات التي شنها طيران التحالف. في صنعاء ومحافظات اخرى.
وكان التحالف، قد اعلن الأربعاء، بدء عملية عسكرية وقال انها على أهداف مشروعة لميليشيا الحوثي.
واضاف إن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد.