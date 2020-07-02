غريفيث في مسقط للقاء وفد الحوثيين

الخميس 02 يوليو-تموز 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الليلة الماضية، العاصمة العمانية مسقط، قادماً من الرياض، لبحث خطط السلام الأممية مع قيادات حوثية.

ونقلت وكالة الأناضول" عن مصدر حكومي قوله، إن "غريفيث غادر الرياض، وسيلتقي في مسقط وفدا حوثيا برئاسة ناطق الجماعة محمد عبد السلام"

وأضاف: "نتوقع أن يطلعهم على نتائج لقاءاته في الرياض، وتصور الحكومة اليمنية للحل الشامل" دون تفاصيل أكثر.

وكان غريفيث وصل الرياض، الاثنين، وعقد سلسلة مباحثات في الرياض مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة، معين عبد الملك، إضافة إلى رئيس مايسمى بالمجلس الانتقالي "المدعوم إماراتيا"، عيدروس الزييدي.

وبحث هادي خلال لقائه بغريفيث، مسودة معدلة لحل شامل والتوصل إلى وقف إطلاق النار، إلى جانب الاتفاق على التدابير الإنسانية والاقتصادية واستئناف عملية السلام.