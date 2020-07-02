برلماني يمني: الحكومة القادمة كذبة كبرى ويتحدث عن مكمن الخلل

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وصف برلماني يمني الحكومة القادمة بانها ستكون "كذبة كبرى" مبررا ذلك بانها ستفتقد واحدية التوجه والمسار.
وقال النائب البرلماني علي حسين عشال أن اليمنيين لن يجنوا سوى الخيبات من حكومة "الشركاء المُتشاكسون"، ما لم تكن واحدية التوجه والمسار حاضرة في أذهان رئيس الحكومة ووزرائه ومكوناتهم السياسية.
وتستضيف الرياض، مشاروات غير مباشرة بين الحكومة اليمنية والانتقالي المدعوم من الامارات لبحث تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل حكومة ستضم ممثلين عن مايسمى المجلس الانتقالي.
النائب عشال شبه التحديات التي ستواجه الحكومة المقبلة بالقول: "أن نمتطي قارباً واحداً وكل منا يجدف في اتجاه، فلا أظنُه قارباً للنجاةْ، بل للهلَكة وإفساد الحياة"حد وصفه.
وتساءل في منشور له على فيسبوك عن مدى إدارك الضامن (السعودية) لمكْمن الخلل؟.
وامس قالت مصادر خاصة لمأرب برس ان المشاروات ما تزال قائمة للتوافق على رئيس وزراء جديد وان كلا من معين عبدالملك واحمد عبيد بن دغر قد تم استبعادهم من قائمة المرشحين لقيادة الحكومة القادمة.
وينص اتفاق الرياض، على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيراً يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمال.