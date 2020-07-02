توعد بقطع الأيدي التي تستهدف السعودية.. التحالف يكشف نتائج عمليته العسكرية بصنعاء وماذا استهدف والحوثيون يهددون بعمليات اقسى

الخميس 02 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم الخميس إن العملية الجوية التي بدأت أمس واستهدفت مواقع عسكرية لمليشيا الحوثي في صنعاء، جاءت رداً على هجمات صاروخية استهدفت مواقع سعودية.

وأوضح المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، أن المقاتلات الحربية، استهدفت ورشا لصناعة الطائرات المسيرة ومخازن للصواريخ الباليستية في صنعاء، متهما مليشيا الحوثي بتعمد وضع الورش والمخازن العسكرية في مناطق سكنية.

وأفاد المالكي، إن التحالف سيتخذ إجراءات صارمة ضد ميليشيا الحوثي إذا حاولت استهداف مناطق مدنية بالمملكة.

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن النظام الإيراني يتعمد إعطاء الميليشيات صواريخ نوعية لتقويض الأمن الإقليمي، معربا عن رفضه الإملاءات الإيرانية للميليشيات الحوثية، كما اتهم الحرس الثوري الإيراني باستخدام جماعات تهريب دولية لتوريد السلاح للميليشيات.

وصرح العقيد تركي المالكي خلال المؤتمر الصحافي، أن "استهداف المنشآت المدنية خط أحمر ولن نسمح به"، مشيرا إلى أن الجيش اليمني التزم ضبط النفس مدة 45 يوما لم تلتزم خلالها الميليشيات.

وأفاد المالكي بأنه تم تسجيل 4276 انتهاكا حوثيا خلال مدة الـ 45 يوما، وأنه تم رصد 118 صاروخا باليستيا أطلقتها الميليشيات الحوثية واعترضتها الدفاعات السعودية.

وعرض التحالف صورا لاعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية، كما عرض صورا لاستهداف ورش للصواريخ الحوثية في محافظة صنعاء، لافتا إلى أن الميليشيات الحوثية تتعمد وجود ورش تصنيع الصواريخ والألغام في مناطق سكنية، وأن جبل النهدين أحد مراكز تخزين الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات.

إلى ذلك عرض التحالف صورا لضبط شحنة أسلحة إيرانية مهربة إلى الميليشيات الحوثية في أبريل الماضي، متهما إيران والميليشيات الحوثية بخرق القرار الأممي بحظر توريد السلاح إلى اليمن، كاشفا في الوقت ذاته أن إيران استخدمت شبكة للجريمة المنظمة في تهريب 16 شحنة سلاح إلى ميليشيات الحوثي.

وذكر المتحدث أن التحالف يتعاون مع دول صديقة وشقيقة في تبادل المعلومات حول الجماعات الإرهابية.

وشدد تركي المالكي على أن التحالف سيتخذ إجراءات صارمة ضد ميليشيات الحوثي إذا حاولت استهداف مناطق مدنية، وأنه سيقطع الأيدي التي تحاول استهداف مناطق في السعودية.

وفي سياق متصل صرح تركي المالكي أن ميليشيات الحوثي تحاول استخدام خزان صافر كأداة ضغط على الحكومة اليمنية، منوها بالتعنت الحوثي أمام وصول خبراء الفريق الأممي إلى خزان صافر، محملا الميليشيات المسؤولية عن أي تسرب أو انفجار لخزان صافر.

في المقابل، توعدت مليشيا الحوثي بتنفيذ أقسى العمليات ضد السعودية، رداً على الغارات الجوية التي استهدفت صنعاء ومحافظات أخرى.

واليوم الخميس اعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية.

وأوضح التحالف أن الطائرة المسيرة المفخخة التي جرى اعتراضها بأجواء اليمن إيرانية الصنع.

وصباح امس الاربعاء شن طيران التحالف العربي غارات عنيفة استهدفت مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء، واخرى بمحافظة صعدة.

وقال شهود عيان لمأرب برس ان انفجارات قوية سمع دويها في صنعاء ،وسط تحليق مكثف للطيران.

وبحسبهم؛ فقد تركز القصف على جبل النهدين ونقم ومعسكر السواد،وعطان.

فيما قال اعلام الحوثيين ان غارات استهدفت مديرية سنحان ومطار صنعاء ومعسكر الحفا وغارات في أرحب وكلية الهندسة بشعوب وغارات اخرى في صعدة استهدفت معسكر الجمهورية.