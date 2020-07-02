انفراج أزمة الوقود والحكومة توافق على طلب غريفيث بشرط

الخميس 02 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وافقت الحكومة، اليوم الخميس، على دخول أربع سفن من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، لأسباب إنسانية واستجابة لمقترح من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وقال بيان للمجلس الاقتصادي الأعلى أنه وافق على دخول 4 سفن تحمل نحو 92 طن من المشتقات النفطية (بنزين، ديزل، مازوت، غاز).

وأشار البيان إلى أن موافقة الحكومة على دخول السفن الأربع جاءت لأسباب إنسانية بحتة واستجابة لطلب من مبعوث الأمم المتحدة، كاستثناء من أجل ترتيب اجتماع بين الجانبين لمعالجة ملف العوائد المالية وصرفها لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأوضح بيان المجلس، أن إجمالي ضرائب وجمارك السفن التي سُمح لها بالدخول تقدر بمليار وستمائة وثمانون مليون ريال، تم الاتفاق على هذا المبلغ على ان يتم مراقبته من مكتب المبعوث الأممي من أجل صرفه كمرتبات لموظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين بعد الاجتماع على ترتيب آلية ذلك خلال أسبوع.

وينتظر بعد هذه الخطوة انفراج ازمة الوقود التي تشهدها محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين منذ ايام.

وامس قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك إن افتعال مليشيا الحوثي الانقلابية لازمة المشتقات النفطية، والتنصل عن تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية، محاولة للعودة إلى تهريب الوقود الإيراني واستخدام العائدات لاستمرار تمويل حربها.

جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ونائبه معين شريم، بالتزامن مع أنباء تشير الى إن الأمم المتحدة تضغط على الحكومة للتراجع عن آلية استيراد المشتقات النفطية بما يسمح للحوثيين الاستيراد عبر ميناء الحديدة وهو ما ترفضه الحكومة.

وأشار رئيس الوزراء - وفق وكالة سبأ- إلى ضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه استخدام الحوثيين للمواطنين والمتاجرة بمعاناتهم كذريعة للتنصل عن الآلية المتفق عليها وتسخير عائدات ضرائب النفط لصرف رواتب موظفي الدولة.. لافتا إلى عدم قبول إسقاط الآليات التي رعتها الأمم المتحدة وأهمية أن يكون هناك رد واضح وقوي من المبعوث الأممي.

وأضاف"لابد أن يكون للأمم المتحدة ومبعوثها موقف واضح حيال محاولة الحوثيين الاتجار بمعاناة المواطنين في مناطق الحوثيين عبر افتعال أزمة في المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء التي تدر عليهم مبالغ طائلة، معتبرا ما حدث من انفجارات في صنعاء وصعدة لخزانات نفطية وسط أحياء سكنية دليل واضح على ذلك".