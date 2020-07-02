بعد فشلها في البيضاء مليشيات الحوثي تنفذ حملة اعتقالات هستيرية واسعةفي صنعاء

الخميس 02 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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كشفت مصادر حقوقية في صنعاء عن حملات اعتقالات شنتها مليشيات الحوثي في أوساط طلاب جامعة صنعاء والحقوقيين في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، على خلفية مواقفهم القانونية المدافعة عن المعتقلين في سجون الانقلاب.

وقالت المصادر، إن من بين المعتقلين الحقوقي محمد اليفاعي الذي داهمت المليشيا منزله في حي الدائري الغربي بمحافظة ذمار واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأفادت منظمة «سام» للحقوق والحريات أمس، أن مليشيا الحوثي تحتجز 4 طالبات في سكن جامعة صنعاء منذُ أن توقفت الدراسة بسبب كورونا.

وأكدت أن مدير عام السكن الطلابي المعين من الحوثي بشير ثوابة، ضالع في الجريمة ولم يسمح لهن بدخول مواد غذائية خاصة بهن أو أي مساعدات أخرى.

في غضون ذلك، تشهد مديرية سنحان توتراً بين مشرفي الحوثي وقبائل الرئيس السابق علي صالح، إثر تصفية ضباط موالين له، فيما دفع الحوثيون بوسطاء للتهدئة.

وفي البيضاء، داهم مسلحون حوثيون ومعهم فرق نسائية منازل المدنيين في مديرية ردمان واعتقلوا عددا من الشباب وأبناء المنطقة، وحولوا بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية بعد طرد النساء والأطفال منها.

واعترفت مليشيا الحوثي بمقتل 79 مسلحاً في معاركها مع الجيش الوطني في مأرب والبيضاء والجوف بينهم قيادات.