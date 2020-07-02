يوم لم تشهده أمريكا من قبل في إصابات كورونا

الخميس 02 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أظهر إحصاء جمعته جديد أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة قفزت بأكثر من 48 ألفا يوم الأربعاء، لتسجل أكبر زيادة يومية منذ بدء الجائحة.

ووفقا للإحصاء فقد ارتفع عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس خلال الأسبوع المنصرم في الولايات المتحدة، حيث سجلت الحالات اليومية مستويات قياسية جديدة عدة مرات خلال الأسبوع.

الولايات المتحدة تشهد "اليوم الأسوأ" منذ بداية جائحة كورونا ووجد تحليل أجرته رويترز، أن ولايات أريزونا وكاليفورنيا وتكساس تصدرت الزيادة، وكانت ضمن 14 ولاية سجلت زيادة في أعداد الإصابات بأكثر من مثليها خلال يونيو/حزيران.

وأصاب المرض أكثر من 10.6 مليون شخص في أنحاء العالم، وأودى بحياة أكثر من نصف مليون منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في ديسمبر/كانون الأول.

وتشكل الولايات المتحدة أربعة بالمئة من سكان العالم، إلا أن عدد الإصابات والوفيات لديها يمثل حوالي 25 بالمئة من الإجمالي العالمي.

وشرع حكام الولايات الأمريكية الأشد تضررا من عودة الإصابات إلى الزيادة في وقف أو إلغاء إجراءات لإعادة فتح اقتصاداتها تتصدرها كاليفورنيا، أكثر الولايات سكانا.