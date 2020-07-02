في ظل الانفلات الأمني مسلحون ينهبون 110 مليون ريال في عدن

الخميس 02 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- خاص

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استولى مسلحون مجهولون على سيارة تقل اموالا في مديرية خور مكسر بعدن ووقعت الحادثة امام قاعة اماسي .

وقال شهود عيان أن سيارة محملة بالاموال كانت قادمة على مايبدو من البنك المركزي اليمني أعترضها مسلحون وأطلقوا النار على من فيها وقاموا بنهب الأموال.

وكشف مصدر أن المبلغ الذي تم الإستيلاء عليه من قبل مجهولون يقدر بحوالي 110 مليون ريال يمني و هي مرتبات موظفي التربية بمديرية البريقة لشهر يونيو.