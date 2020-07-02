مظاهرات في تعز يطالبون بسرعة استعادة سواحل اليمن من قوات مدعومة إماراتياً

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تظاهر عشرات الناشطين في تعز للمطالبة بإسقاط حصار فرضته مليشيات مدعومة إماراتيا على سواحل المحافظة وميناءها الاستراتيجي.
ووفق شهود عيان ، ردد المتظاهرون هتافات منددة بالتحالف العربي ومليشات الحوثي ومليشيات مدعومة إماراتيا تسيطر على سواحل المحافظة ومينائها.
وتتحكم قوات مدعومة إماراتيا بقيادة طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، في زمام مدينة المخا (المنفذ البحري لتعز) وترفض تسليمها إلى السلطات الحكومية.
وقال المتظاهرون، في بيان، إن "دول التحالف انحرفت في نهاية المطاف بتدخلها العسكري إلى إسقاط الدولة وإخراجها من المعادلة".
ودعا البيان إلى "سرعة إسقاط الحصار عن تعز (جنوب) واستعادة الساحل الغربي (يخضع لسيطرة قوات مدعومة إماراتيا) بموانئه وخطوط إمداداته".
كما طالب البيان، السلطة الشرعية بممارسة السيادة على اليمن دون تدخلات خارجية. ومرارًا، اتهم سياسيون وعسكريون باليمن، دولة الإمارات بالسعي لفصل ساحل محافظة تعز (جنوب) عن مركز المحافظة وعزله جغرافيا ليسهل إبقائه تحت سيطرة قوات موالية لها، وهو ما تنفيه أبوظبي.