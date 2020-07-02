الجيش الوطني يعلن مقتل وأسر العشرات من مليشيات حوثي في معارك البيضاء

الخميس 02 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-خاص

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أعلن الجيش الوطني، ، مقتل 241 مسلحا "حوثيا" وأسر 21 آخرين، في معارك بمحافظة البيضاء ، خلال 9 أيام.

وقال الجيش الوطني في بيان، إن مليشيات الحوثي "تكبدت خسائر كبيرة في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، بنيران قواتنا والمقاومة الشعبية، وبغارات لطيران التحالف، في 9ايام الماضية".

وأضاف: "بلغت الخسائر البشرية للمليشيات الحوثية 562 عنصرا ما بين 241 قتيلا و300 جريح و21 أسيرا لدى قوات الجيش الوطني".