كورونا.. تسجيل 6 وفيات و32 إصابة جديدة

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أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء 1 يوليو/تموز، تسجيل 6 وفيات بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا (حكومية)، تسجيل 6 وفيات، و32 إصابة، وشفاء 16 مريضا.
وأشارت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.190، بينها 318 وفاة، و504 متعافين.
ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.