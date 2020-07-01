ضبط خادمة وطليقها بواقعة سرقة خزنة مجوهرات باهظة الثمن

الأربعاء 01 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وسعت النيابة العامة المصرية في حلوان، تحقيقاتها بواقعة القبض على خادمة وطليقها بتهمة سرقة مجوهرات ذهبية من شقة وبيعها بثمن بخس، فاستدعت ضابط التحريات للاستماع لأقواله.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة خزنة من داخل إحدى الشقق السكنية في حلوان، وتبين أن خادمة وطليقها وراء ارتكاب الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، بقيام سيدة بعرض مجوهرات ذهبية للبيع بمحل مصوغات بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وبالانتقال والفحص تم ضبطها وتبين أنها خادمة ومقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وعُثر بحوزتها على (3 قطع مصوغات ذهبية مجهولة المصدر)، وبمناقشتها اعترفت بأنها من متحصلات واقعة سرقة وأقرت بأنها نظرا لعملها كخادمة لدى شخص مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم وعلمها باحتفاظه بمصوغات ذهبية داخل خزنة حديدية بمسكنه اختمرت في ذهنها فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك استعانت بطليقها (يعمل بإحدى الشركات، مقيم بدائرة القسم) لتنفيذ مخططها، حيث تمكنت من سرقة الخزنة الحديدية وبداخلها المضبوطات، وكذلك مجموعة من المصوغات الذهبية الأخرى عبارة عن (20 قطعة مختلفة) وكذلك ساعة يد ومجموعة من الأقلام والعملات المعدنية "مختلفة الأنواع" وأقرت بتسليمها الخزنة لطليقها المذكور لفتحها واقتسام المسروقات فيما بينهما، حيث تم ضبطه، وبحوزته باقي المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهته أقر بتمكنه من فتح الخزينة المستولى عليها بالاستعانة بصاحب ورشة حدادة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط الأخير.. وأقر بتمكنه من فتح الخزينة نظير مبلغ مالي وانه على علم بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.