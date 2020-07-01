شاهد حريق مخيف يلتهم أكثر من ثلاثة آلاف سيارة جديدة بالكويت - الفيديو

الأربعاء 01 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال مدير عام إدارة الإطفاء الكويتية الفريق خالد المكراد، إن 9 مراكز إطفاء تعاملت مع حريق ضخم اندلع في قسيمة مخازن بمنطقة ميناء عبد الله تقدر مساحتها بـ125 ألف متر مربع.

وأضاف الفريق المكراد في تصريح لـ”تلفزيون الكويت”،، أن الأضرار كانت مادية وشملت كميات كبيرة من الأخشاب وأكثر من 3 آلاف سيارة جديدة وبضائع متنوعة وأصباغ

وصرح مدير عام إدارة الإطفاء الكويتية بأنه حتى الآن لا توجد أي إصابات بشرية.

وذكر أن اندلاع الحريق في منطقة مكشوفة ونشاط الرياح أديا إلى صعوبة عمل رجال الإطفاء وهم يقومون حاليا باحتواء الحريق.

وأعرب عن أمله بألا تزيد سرعة الرياح حتى السيطرة عليه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونفت مؤسسة الموانئ الكويتية احتراق المخازن في ميناء عبد الله التي تحتوي على المخزون الاستراتيجي الغذائي للبلاد.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن الحريق الذي اندلع كان في ساحة مكشوفة تستخدم لتخزين الأخشاب في أرض تقع غرب ميناء عبدالله.

واندلع حريق كبير في مخازن مؤسسة الموانئ الكويتية في ميناء عبدالله.

وتم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحريق التهم المخزون الاستراتيجي الغذائي للكويت، في حين أشارت بعض المواقع إلى أن الحريق التهم أيضاً مستودعات ومخازن للجيش الأمريكي. (وكالات)