”العواضي“ يتحدث عن مستجدات المعارك في ”قانية“ ويؤكد: ”لن نتوقف حتى تطهير آخر شبر في اليمن“

الأربعاء 01 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال قائد اللواء 157مشاة العميد الركن ناصر العواضي، الاربعاء 1 يوليو/تموز، ان مليشيا الحوثي الانقلابية تكبّدت خسائر بشرية ومادية فادحة بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء.

ونقل المركز الاعلامي للقوات المسلحة عن ”العواضي“ قوله، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة نفّذت كمائن محكمة وعمليات استدراج ناجحة ألحقت بالعدو خسائر بشرية ومادية كبيرة، لافتاً إلى أن عشرات الجثث الحوثية ما تزال مرمية في الشعاب والوديان، فيما تمكن أبطال الجيش من أسر العديد من العناصر الحوثية بينهم قيادات ميدانية.

وأوضح أن طيران التحالف ساند أبطال الجيش والمقاومة في المعارك بغارات مركزة أسفرت عن تدمير مواقع وتعزيزات وتجمعات للمليشيات الحوثية وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو.

وأكد العميد العواضي، أن أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية في محور قانية يتمتعون بمعنويات عالية، مضيفاً: "لن نتوقف عن مطاردة المليشيات الحوثية أينما وجدت حتى تحرير كامل اليمن وتخليص الشعب من ظلمها وشرورها".