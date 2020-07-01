في لقاء برئاسة الملك سلمان.. السعودية تعلن رسميا موقفها من أزمة سد النهضة

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أعلنت المملكة العربية السعودية، موقفها من أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بعد دخول المفاوضات إلى نفق مظلم والتصعيد في التصريحات من كل الأطراف.
وقال مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي انعقدت أمس ، عبر الفيديو كونفراس برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن الأمن المائي لجمهوريتي مصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي،
وأوضح المجلس أن المملكة ترفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل.
كما تناول المجلس خلال جلسته، ما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بشأن سد النهضة الإثيوبي، حول تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول التطورات كافة.