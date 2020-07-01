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بعد أنباء طرد الكويت للسفير الاماراتي .. الخارجية الكويتية تعلن توضيحها

الأربعاء 01 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية حقيقة ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول طلب دولة الكويت نقل سفير دولة الإمارات، صقر الريسي.

وأفادت صحيفة "الجريدة"، مساء أمس ، بأن المصدر المسؤول في الخارجية الكويتية نفى، نفيا قاطعا، ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص هذا الشأن.

وأشاد المصدر بما يتمتع به السفير صقر الريسي من نشاط دبلوماسي متميز، وعلاقات اجتماعية مرموقة، وحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستويات كافة.

وأعرب المصدر الكويتي عن تمنياته للسفير الريسي بالتوفيق والسداد في القادم من مسؤولياته، داعيا إلى تحري الدقة والابتعاد عن نشر مثل هذه الأخبار لما تمثله من إساءات ومجافاة للحقيقة.

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