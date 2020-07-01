نادي مانشستر سيتي يضم نجم إسباني إلى صفوفه

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أكد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي مساء الثلاثاء تعاقده مع المهاجم الإسباني الصاعد بابلو مورينو من صفوف يوفنتوس الإيطالي.
وتدرج مورينو (18 عاما) في قطاعات الناشئين في يوفنتوس قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي بعقد مدته أربعة أعوام.
ومن المتوقع أن ينضم مورينو، الذي لعب أيضا في فريق الناشئين ببرشلونة الإسباني، لزملائه الجدد في سيتي في الصيف.