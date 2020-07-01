آخر الاخبار

مظاهرة في تعز تطالب باستعادة سواحل المحافظة من سيطرة الامارات مسؤول يمني: الانتقالي الجنوبي يوافق على تسليم سقطرى ضبط خادمة وطليقها بواقعة سرقة خزنة مجوهرات باهظة الثمن شاهد حريق مخيف يلتهم أكثر من ثلاثة آلاف سيارة جديدة بالكويت - الفيديو لماذا حذفها سريعا ... شاهد الصورة التي غرد بها ترامب ثم حذفها ”العواضي“ يتحدث عن مستجدات المعارك في ”قانية“ ويؤكد: ”لن نتوقف حتى تطهير آخر شبر في اليمن“ في لقاء برئاسة الملك سلمان.. السعودية تعلن رسميا موقفها من أزمة سد النهضة ”غريفيث“ يضغط على الحكومة لتنفيذ رغبة حوثية و”معين عبدالملك“ يواجهه بموقف حازم ويطالبه بموقف واضح بعد أنباء طرد الكويت للسفير الاماراتي .. الخارجية الكويتية تعلن توضيحها ما قصة مولود إسراء ابنة أردوغان ... التي توعد أبوها بسببه بتأديب وسائل التواصل الاجتماعي غير الأخلاقية

نادي مانشستر سيتي يضم نجم إسباني إلى صفوفه

الأربعاء 01 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 225

أكد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي مساء الثلاثاء تعاقده مع المهاجم الإسباني الصاعد بابلو مورينو من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وتدرج مورينو (18 عاما) في قطاعات الناشئين في يوفنتوس قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي بعقد مدته أربعة أعوام.

ومن المتوقع أن ينضم مورينو، الذي لعب أيضا في فريق الناشئين ببرشلونة الإسباني، لزملائه الجدد في سيتي في الصيف.

إقراء أيضاً
مهمة جددة الأسطورة كرة القدم مارادونا في إسبانيا
خمس دول تعرض استضافة نهائيات كأس آسيا بينها دولتان خليجيتان
شاهد هدايا محمد صلاح إلى 30 ألف شخص من أهل بلدته... صور
اصابة حارس مرمي سعودي شهير بكورونا
رونالدو يحقق رقما مميزا في مباراة ليتشي
جماهير ليفربول تشعل حريقا في مبني تاريخي خلال احتفالها بلقب الدوري
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس