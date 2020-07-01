مهمة جددة الأسطورة كرة القدم مارادونا في إسبانيا

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية ذكرت أنه من المحتمل تكليف أسطورة كرة القدم العالمية والأرجنتينية، دييغو مارادونا، بمهمة الإشراف على تدريب المنتخب الإسباني لكرة القدم وقيادته لكأس العالم 2022.
ووفق تقرير بثته قناة BETEVÉ الإسبانية فإن هناك اتفاقا غير معلن لإسناد مهمة قيادة منتخب "الماتادور" إلى مونديال قطر 2022 إلى مارادونا.
وأوضحت التقرير الصحفية أن أنطونيو توريس يخطط في حال نجاحه بانتخابات رئاسة اتحاد كرة القدم الإسباني، لدعوة الأسطورة الأرجنتينية البالغ 58 عاما لهذه المهمة.
وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه تم التفاوض بالفعل بين توريس، الذي يصف نفسه بأنه من أشد المعجبين بالأرجنتيني، مع محامي مارادونا على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية على عقد لمدة عامين.
وستكون المهمة الرئيسية للدولي الأرجنتيني السابق مارادونا هي الوصول إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بقطر.
جدير بالذكر أن موعد الانتخابات لرئاسة الاتحاد الإسباني، قد تم تأجيلها بطلب من المحكمة الإدارية للرياضة، حيث كان من المقرر إقامتها في 17 آب/ أغسطس.