خمس دول تعرض استضافة نهائيات كأس آسيا بينها دولتان خليجيتان

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن اتحادات خمس دول آسيوية عرضت استضافة نهائيات كأس آسيا 2027.
وأعلن الاتحاد في بيان له أن الهند وايران وقطر والسعودية وأوزبكستان، أعربت عن اهتمامها باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027".
وأوضح الاتحاد: "بعد دعوة جميع الاتحادات القارية للتعبير عن اهتمامها باستضافة كأس آسيا 2027 بحلول 30 حزيران/يونيو، يؤكد الاتحاد الآسيوي أنه تلقى إعرابا عن الاهتمام من خمسة اتحادات أعضاء...هي الهند، إيران، قطر، السعودية وأوزبكستان".
وأشار الاتحاد إلى أنه سيعمل مع الأعضاء لتقديم الوثائق اللازمة للترشح وسيعلن عن الدولة المضيفة في عام 2021.
واستضافت الإمارات العربية المتحدة النسخة السابقة من بطولة كأس آسيا، وتستضيف الصين النسخة المقبلة في عام 2023.
وقرر الاتحاد مطلع أبريل/ نيسان الماضي تمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس/ آذار، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.