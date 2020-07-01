بالأرقام.. خسائر كبيرة للحوثيين في جبهة قانية خلال اسبوع واحد فقط

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تكبّدت مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، خلال الفترة من 20- 29 يونيو 2020.
ووفقاً لاحصائية نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فقد بلغت الخسائر البشرية للمليشيات الحوثية 562عنصراً توزّعت بين 241 قتيلاً و300 جريح و21 أسيراً لدى قوات الجيش.
وخلال الفترة ذاتها، تمكنت قوات الجيش وطيران التحالف من تدمير 35 آلية منها 9 دبابات و8 عربات مدرعة و18 طقماً.
كما دمّرت مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف 15 ثكنة حوثية ومخزن أسلحة في مواقع متفرّقة شمالي غرب محافظة البيضاء. فيما تمكنت قوات الجيش من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة من ضمنها قناصات وأسلحة رشاشة.